Bayern erzielt Einigung mit Saibari

Das Interesse des FC Bayern an Ismael Saibari wurde heute sehr plötzlich publik. Mindestens genauso schnell und überraschend machten die Verantwortlichen Fortschritte, um einen Transfer für den 25-jährigen Offensivspieler in die Wege zu leiten.

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Nach FT-Informationen hat der deutsche Rekordmeister mit der Spielerseite jetzt eine Einigung erzielt. Die Beteiligten sind über ein bis 2030 datiertes Vertragsmodell übereingekommen. Saibari wünscht sich einen Wechsel nach München.

🚨🔴🇲🇦 #Bundesliga |



🔐 Agreement reached between Bayern Munich and Ismaël Saibari



✍️ The Moroccan will sign a contract valid until June 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣



❗️Bayern want to conclude as soon as posible with PSV



➡️ 1st call of interest : @FabrizioRomano



W @HanifBerkane… pic.twitter.com/bVhobhUlpN — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 2, 2026

Das heißt allerdings noch nicht, dass zeitnah mit Vollzug zu rechnen ist. Die von der PSV Eindhoven aufgerufenen 60 Millionen Euro Ablöse sind für den FCB wohl zu viel. Verhandlungen zwischen den Klubs dürften zeitnah starten. Die Bayern wollen den Deal möglichst vor der bevorstehenden Weltmeisterschaft abschließen.

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Der Nationalspieler bestätigte seine gute Form am Dienstagabend im Testspiel gegen Madagascar (4:0) mit zwei Treffern. Bei der WM könnte Saibari seinen Martkwert weiter steigern. Deshalb wäre Bayern gut beraten, den Deal vorher abzuschließen.