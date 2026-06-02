Menü Suche
Kommentar 46
FT-Exklusiv FT-Kurve Bundesliga

Bayern erzielt Einigung mit Saibari

Der FC Bayern versucht alles, um Ismael Saibari zu verpflichten. Die erste große Hürde wurde genommen.

von Santi Aouna - Dominik Schneider - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Ismael Saibari nach einem Tor @Maxppp

Das Interesse des FC Bayern an Ismael Saibari wurde heute sehr plötzlich publik. Mindestens genauso schnell und überraschend machten die Verantwortlichen Fortschritte, um einen Transfer für den 25-jährigen Offensivspieler in die Wege zu leiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen hat der deutsche Rekordmeister mit der Spielerseite jetzt eine Einigung erzielt. Die Beteiligten sind über ein bis 2030 datiertes Vertragsmodell übereingekommen. Saibari wünscht sich einen Wechsel nach München.

Das heißt allerdings noch nicht, dass zeitnah mit Vollzug zu rechnen ist. Die von der PSV Eindhoven aufgerufenen 60 Millionen Euro Ablöse sind für den FCB wohl zu viel. Verhandlungen zwischen den Klubs dürften zeitnah starten. Die Bayern wollen den Deal möglichst vor der bevorstehenden Weltmeisterschaft abschließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Nationalspieler bestätigte seine gute Form am Dienstagabend im Testspiel gegen Madagascar (4:0) mit zwei Treffern. Bei der WM könnte Saibari seinen Martkwert weiter steigern. Deshalb wäre Bayern gut beraten, den Deal vorher abzuschließen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (46)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eredivisie
FC Bayern
PSV
Ismael Saibari

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
FC Bayern Logo FC Bayern München
PSV Logo PSV Eindhoven
Ismael Saibari Ismael Saibari
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert