Nach dem Aus von Markus Krösche wird ab dem 1. Februar Joti Chatzialexiou der neue Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt. Zuvor steht aber noch ein Wintertransferfenster an, das Geschäftsführer Axel Hellmann und Sportdirektor Timmo Hardung voraussichtlich leiten werden.

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Hinten drückt der Schuh besonders. Neben einem Außenverteidiger könnte auch noch ein zentraler Abwehrmann im Januar zur SGE kommen. Konkreter sind aber die Pläne für die Sturmspitze, in der eine Ergänzung zu den deutschen Nationalspielern Jonathan Burkardt (26) und Younes Ebnoutalib (23) fehlt.

Wie ‚Absolut Eintracht‘ berichtet, ist Frankfurts Wunsch-Stürmer für den Winter derselbe wie im Sommer: Arnaud Kalimuendo. Der 25-jährige Franzose spielte in der vergangenen Rückrunde schon auf Leihbasis für die SGE (19 Spiele, sechs Tore). Im Sommer sollte er festverpflichtet werden, die Kaufoption über 27 Millionen Euro war für den Bundesligisten nicht stemmbar. Verhandlungen mit Nottingham Forest scheiterten.

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Erneute Leihe?

Mittlerweile dürfte der Preis gefallen sein. Kalimuendo kommt in England nur sporadisch zum Einsatz. Die Chancen auf einen erneuten Zuschlag für Frankfurt stehen gut, heißt es bei ‚Absolut Eintracht‘. Denkbar ist auch, dass es auf ein erneutes Leihgeschäft mit Kaufoption oder -verpflichtung hinauslaufen wird. Kalimuendo besitzt in Nottingham noch einen Vertrag bis 2030.