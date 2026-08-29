35 Millionen: Bayer-Wunschkandidat gibt grünes Licht

Die gesamte rechte Seite soll bei Bayer Leverkusen neu besetzt werden. Während bei Moussa Diaby (27) nur noch letzte Details zu klären sind, ist die Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger noch nicht ganz so weit fortgeschritten.

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Doch auch dabei gibt es inzwischen viel Bewegung und aus Bayer-Sicht einen Durchbruch zu vermelden. Der ‚kicker‘ berichtet, dass Wunschkandidat Guela Doué den Verantwortlichen der Werkself inzwischen zugesagt hat. Er wolle unbedingt unters Bayer-Kreuz wechseln. Jetzt muss sich der Bundesligist noch mit Racing Straßburg einig werden.

Dem Fachmagazin zufolge ist Leverkusen bereit, 30 Millionen Euro für den 23-jährigen Ivorer auf den Tisch zu legen. Der französische Erstligist hatte zu Beginn 50 Millionen gefordert. Da Bayer aber nach wie vor mit Straßburg verhandelt, mutmaßt der ‚kicker‘, dass die Summe deutlich reduziert wurde. Andernfalls wären schon Alternativen in den Blick genommen worden.

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Update (9:37 Uhr): Nach FT-Informationen ist eine Einigung bei 35 Millionen Euro realistisch.