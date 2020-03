Brasilien: Cunha und Paulinho im Olympiakader

Matheus Cunha (20, Hertha BSC) und Paulinho (19, Bayer Leverkusen) werden beide an den Olympischen Spielen teilnehmen. Wie der brasilianische Fußballverband CBF mitteilt, gehören die beiden Bundesligaspieler zum 23-köpfigen Kader, der die Seleção in Tokio zur Titelverteidigung führen soll. Bereits Anfang des Jahres hatten die beiden am Qualifikationsturnier teilgenommen und eine gute Figur abgegeben.

Zu den weiteren Spielern im brasilianischen Aufgebot zählen unter anderem Gabriel Martinelli (18, FC Arsenal) sowie Vinícius Júnior (19) und Reinier (18), die beide bei Real Madrid unter Vertrag stehen. Das olympische Fußballturnier startet am 22. Juli und endet mit dem Finale am 8. August.