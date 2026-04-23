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Weiser kurz vor Werder-Comeback

von Lukas Weinstock - Quelle: DeichStube
Mitchell Weiser im Werder-Dress @Maxppp

Mitchell Weiser (32) kann in Kürze einen wichtigen Schritt in Richtung Comeback machen. „Er steht kurz vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining, auch wenn ich da keinen genauen Tag nennen möchte“, verrät werder Bremens Leiter Profifußball Peter Niemeyer gegenüber der ‚DeichStube‘.

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Im Juli des vergangenen Jahres zog sich der offensivstarke Rechtsverteidiger einen Kreuzbandriss zu, der ihn seither zum Zuschauen zwingt. Nach neunmonatiger Leidenszeit ist das Comeback nun in greifbarer Nähe. „Dass er in dieser Saison noch für uns spielt, ist keinesfalls ausgeschlossen. Eine Garantie gibt es dafür aber nicht“, so Niemeyer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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