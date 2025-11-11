Juve-Chef: „Haben eine Vereinbarung mit Vlahovic“

Bei seiner heutigen Präsentation als neuer Vorstandsvorsitzender von Juventus Turin hat Damien Comolli direkt das wohl heißeste Eisen angefasst. „Wir haben uns mit Dusan (Vlahovic, Anm. d. Red.) geeinigt: Wir werden am Ende der Saison darüber sprechen. Wir erwarten nichts Besonderes: Es gibt eine Vereinbarung mit Dusan“, zitiert ‚Calciomercato.com‘ den 52-jährigen Franzosen.

Vlahovic steht seit fast vier Jahren im Piemont unter Vertrag. Im kommenden Sommer endet das Arbeitsverhältnis. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, die Bianconeri könnten den Serben bereits im Januar verkaufen, um das Gehalt zu sparen. Neben dem FC Bayern wurden auch Tottenham Hotspur, Manchester United und der FC Chelsea als mögliche neue Arbeitgeber genannt. Comollis Worte deuten jedoch darauf hin, dass Vlahovic zumindest noch in der Rückrunde in Turin auf Torejagd gehen wird.