Keine Hoffnung für Alaba

David Alabas auslaufender Vertrag bei Real Madrid wird nicht verlängert. An diesem Standpunkt der Königlichen habe sich nichts geändert, berichtet Fabrizio Romano. Es gebe momentan keinen offiziellen Kontakt zwischen beiden Parteien, wohl aber klare Indizien für eine Trennung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alabas jüngere Bilanz bei Real liest sich sehr ernüchternd. Lediglich zweimal stand der 33-jährige Verteidiger in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in der Startelf. Um sich Spielpraxis für die im Sommer anstehende Weltmeisterschaft zu verschaffen, ist sogar ein Abschied im Winter nicht auszuschließen. Konkrete Spuren gibt es zur Stunde aber nicht.