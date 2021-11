Liverpool: Firmino fällt aus

Der FC Liverpool muss in den kommenden Wochen auf Stürmer Roberto Firmino verzichten. Jürgen Klopp bestätigte am heutigen Freitag, dass sich der 30-jährige Brasilianer beim Sieg der Reds in der Champions League gegen Atletico Madrid (2:0) eine schwere Verletzung der Kniesehne zugezogen hat.

„Wir wissen nicht genau, wie lange er ausfallen wird, aber er wird nicht jetzt direkt nach der Länderspielpause zurück sein. Daran müssen wir arbeiten“, sagt der LFC-Coach. Firmino stand für Liverpool in dieser Saison wettbewerbsübergreifend elfmal auf dem Rasen und erzielte dabei sechs Tore.