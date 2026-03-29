XXL-Preisschild: Real jagt Mittelfeldstrategen

Real Madrid will für eine neue Verstärkung im Mittelfeld offenbar tief in die Tasche greifen. Wie die ‚as‘ berichtet, steht Adam Wharton ganz oben auf dem Wunschzettel der Königlichen. Crystal Palace fordert dem Vernehmen nach rund 100 Millionen Euro für den 22-Jährigen.

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Wharton strebt im Sommer den nächsten Karriereschritt an und möchte zu einem Champions League-Teilnehmer wechseln. Manchester United zeigt ebenfalls großes Interesse an dem Linksfuß, um den bevorstehenden Abgang von Casemiro (34) zu kompensieren. Wharton ist bei Real jedoch nicht die einzige Option: Vitinha (26) und Kees Smit (20) sollen beim Rekordsieger der Königsklasse ebenfalls hoch im Kurs stehen.