Mainz 05: Henriksen dachte an Rücktritt

Zu Beginn der vergangenen Spielzeit bot Bo Henriksen an, von seinem Amt als Trainer des 1. FSV Mainz 05 zurückzutreten. „Letztes Jahr sind wir auch nicht gut in die Saison gestartet“, zitiert die ‚Sport Bild‘ den Dänen, „nach fünf Spielen habe ich den Spielern in der Kabine gesagt: Wenn ich euch Angst mache oder ein schlechtes Gefühl gebe, dann sagt es mir bitte. Dann bin ich ganz schnell weg. Wenn ich hier einer Kultur im Wege stehe, in der die Spieler ihre Leistung zeigen können, dann gibt es keinen Grund für mich, hier zu sein.“

Henriksen betont: „Ich bin eine ganz ehrliche und offene Person. Ich habe gesagt: Ich bin hier, um euch besser zu machen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann gehe ich.“ Der 50-Jährige blieb und führte die 05er schließlich als Tabellensechster in die Conference League. Auch in diese Saison sind die Rheinhessen schwach gestartet, stehen mit nur vier Punkten auf Relegationsrang 16. „Ich bin überzeugt, dass wir das Ruder rumreißen können. Am Ende der Saison werden wir sicher über dem Strich stehen“, gibt sich Henriksen kämpferisch.