Seleção-Kicker Danilo in die Bundesliga?

Während die Mannschaft von Bayer Leverkusen noch mitten im Kampf um die europäischen Plätze ist, arbeiten die Bosse im Hintergrund bereits an weiteren Verstärkungen, um in der kommenden Saison den nächsten Schritt zu gehen. Bedarf hat die Werkself offenbar im Mittelfeld ausgemacht. Nicht zuletzt, da Malik Tillman (23) schon wieder gehen könnte.

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Wie der ‚ESPN‘-Journalist Felipe Silva berichtet, haben die Rheinländer Interesse an der Verpflichtung von Danilo von Botafogo. Ebenso wie die SSC Neapel hat Leverkusen demnach eine erste Anfrage bezüglich des 24-Jährigen gestellt, der erst im vergangenen Sommer für stattliche 23 Millionen Euro von Nottingham Forest zurück nach Brasilien gewechselt ist.

Möglicher WM-Fahrer

Verhandlungen laufen laut Silva bislang noch nicht. Falls ein grundsätzliches Interesse seitens des brasilianischen Nationalspielers besteht, werde Leverkusen weitere Schritte einleiten und Vertreter nach Brasilien schicken, um weitere Gespräche mit Danilo zu führen.

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In der aktuellen Saison, die in Brasilien erst Ende Januar gestartet hat, kommt Danilo in 19 Einsätzen auf elf Torbeteiligungen. Der Linksfuß überzeugt mit sicherem Passspiel, guter Übersicht und einem starken Defensivverhalten als Box-to-Box-Spieler.

Die guten Leistungen brachten ihm im März seine ersten Länderspielnominierungen ein. Danilo darf sich berechtigte Hoffnungen machen, im Sommer von Carlo Ancelotti in den WM-Kader berufen zu werden.