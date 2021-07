Tottenham: Neues Gebot für Romero

Tottenham Hotspur will nachlegen im Poker um Cristian Romero. Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge boten die Spurs im ersten Anlauf rund 40 Millionen Euro plus neun Millionen Euro an möglichen Boni für den Innenverteidiger von Atalanta Bergamo. Nun soll eine zweite Offerte in Arbeit sein.

Tottenham hat den 23-jährigen Argentinier als Nachfolger von Toby Alderweireld (32) auserkoren. Der Belgier hatte sich kürzlich zum Al-Duhail SC in Katar verabschiedet. Mit Romero selbst soll sich der englische Topklub bereits einig sein.