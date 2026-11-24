Für Werder Bremen kommt ein frühzeitiger Abflug von Niclas Füllkrug (33) nicht infrage. „Ein Abgang von Niclas im Winter steht für uns nicht zur Debatte“, wird Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer gegenüber der ‚DeichStube‘ deutlich in Bezug auf potenzielle Angebote für den Goalgetter im Januar.

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Füllkrug führt derzeit die Torschützenliste in der Bundesliga mit zehn Treffern an. Die ‚DeichStube‘ schließt nicht aus, dass deshalb unter anderem der vom Verletzungspech verfolgte FC Bayern ein Auge auf den 25-fachen deutschen Nationalspieler geworfen hat. Ein möglicher Transfer würde sich aber ohnehin schwierig gestalten, schließlich ist Füllkrug aktuell von West Ham United an die Grün-Weißen verliehen.