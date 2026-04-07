Zweitligist will Ex-Fortune Weber

Christian Weber könnte schon bald wieder in der 2. Bundesliga unter Vertrag stehen. Der 42-Jährige ist laut ‚Sky‘ bei der SV Elversberg der Wunschkandidat auf das Amt des Sportdirektors. Er soll gemeinsam mit Josef Welzmüller, der die Nachfolge von Ole Book antritt, die sportlichen Geschicke leiten.

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Weber war bis Dezember 2025 als Sportdirektor bei Fortuna Düsseldorf tätig, ehe er von Sportvorstand Sven Mislintat vor die Tür gesetzt wurde. Jetzt könnte Weber, der in seiner aktiven Karriere unter anderem für Alemannia Aachen, den MSV Duisburg und die SpVgg Greuther Fürth gespielt hat, erneut in der 2. Bundesliga anheuern.