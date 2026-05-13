Komplette Einigung: Neuer verlängert in München

Wie wichtig Manuel Neuer mit 40 Jahren immer noch für den FC Bayern ist, hat der mehrmalige Welttorhüter im Champions League-Halbfinale gegen Paris St. Germain unter Beweis stellen können. Der Rekordmeister kann auch im kommenden Jahr auf den Stammkeeper und Mannschaftskapitän setzen.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, wurde mittlerweile eine komplette Einigung über ein neues Arbeitspapier erzielt. Neuer unterzeichnet einen neuen Jahresvertrag, die Unterschrift könnte laut ‚Sky‘ noch vor dem abschließenden Bundesliga-Spieltag am Wochenende gesetzt werden.

Damit ist auch die Zukunft von Jonas Urbig geklärt, der weiter als Neuers Backup fungieren soll. In der kommenden Spielzeit wird der 22-Jährige, der zuletzt in der Bundesliga brillierte, peu à peu mehr Spielzeit erhalten.

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Ulreich soll auch verlängern

Neben Neuer soll auch Sven Ulreich (37) eine Ehrenrunde in München drehen und gehalten werden. Leonard Prescott (16) soll dahinter aufgebaut und gegenbenfalls verliehen werden.