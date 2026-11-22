Stefan Effenberg hat die Verantwortlichen des FC Bayern für ihren Umgang mit Jamal Musiala stark kritisiert. „Das so zu tun, hilft niemandem. Das ist unfassbar und nicht konstruktiv. Das kann und darf nicht sein“, so der ehemalige Champions League-Sieger und Kapitän der Bayern im ‚Doppelpass‘ bei ‚Sport1‘ (zitiert via ‚kicker‘), „einen Spieler, der verletzt ist, musst du an die Hand nehmen und öffentlich schützen.“

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Und weiter: „Einen Spieler, der eine Krankheit hat, musst du noch mal mehr an die Hand nehmen und öffentlich schützen.“ In der Vergangenheit sei ein solches Verhalten beim FC Bayern noch selbstverständlich gewesen, erinnert sich Effenberg: „Früher wurden Verträge verlängert, wenn Spieler im Krankenhaus lagen, um ein Zeichen zu setzen.“