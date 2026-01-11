Bayern vermeldet vier Ausfälle

Der FC Bayern muss beim heutigen Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (17:30 Uhr) kurzfristig auf drei Spieler verzichten. Nach Angaben der Münchner fehlt zum einen Innenverteidiger Min-jae Kim (29) mit leichten Oberschenkelproblemen.

Mittelfeldmotor Joshua Kimmich (30) wird von Sprunggelenksproblemen lahmgelegt. Außerdem müssen Linksverteidiger Alphonso Davies (25) und Rechtsverteidiger Sacha Boey (25) krankheitsbedingt aussetzen.