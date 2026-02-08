Bericht: BVB erkundigt sich nach Schnäppchen-Verteidiger

Nach aktuellem Stand der Dinge darf Marcos Senesi (28) in weniger als einem halben Jahr ablösefrei bei einem neuen Arbeitgeber anheuern. Möglich macht das sein beim AFC Bournemouth auslaufender Vertrag, eine Verlängerung ist bislang nicht in Sicht.

Da verwundert es nicht, dass der Premier League-Dauerbrenner (24 Einsätze) von zahlreichen Vereinen ins Visier genommen wird. Laut dem italienischen Journalisten Mirko Di Natale, der unter anderem für ‚TuttoJuve.com‘ tätig ist, strecken unter anderem Juventus Turin, die AS Rom, Brighton & Hove Albion, der FC Chelsea, der FC Everton sowie Crystal Palace die Fühler nach dem Innenverteidiger aus.

Darüber hinaus soll sich Borussia Dortmund nach Senesi erkundigt haben. Die Schwarz-Gelben mussten erst kürzlich Leihspieler Aarón Anselmino (20) zurück auf die Insel ziehen lassen, außerdem laufen die Verträge von Emre Can (32) und Niklas Süle (30) aus. Im Sommer herrscht an der Strobelallee also durchaus Bedarf, obwohl in Filippo Mane (20) und Luca Reggiani (18) auch zwei vielversprechende Talente in den Profikader drängen und denen in Dortmund wieder verstärkt die Zukunft gehören soll.