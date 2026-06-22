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Bundesliga

BVB: Vier klare Anforderungen an den neuen Zehner

Bekannt ist: Der BVB will in diesem Sommer einen neuen Spielmacher verpflichten. Dabei geht es Sportchef Ole Book bei der Suche nicht primär um den Faktor Scorerwerte.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Ruhr Nachrichten
1 min.
Ole Book spricht mit Niko Kovac @Maxppp

Der Name Jadon Sancho (26) schwirrt seit Monaten über die Flure der Geschäftsstelle am Rheinlanddamm. Wirklich sicher ist man sich aber nicht, ob der ehemalige Star auch die Zukunftslösung darstellen kann. Schließlich würde mit der Rückholaktion nicht der so gewünschte kreative Neustart einhergehen.

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Klar ist aber: Was die sportlichen Voraussetzungen betrifft, wäre ein Sancho in Topform durchaus passend. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ beschreiben das Profil des gesuchten Zehners mit folgenden vier Attributen: Progressive Pässe, Chancenkreation, Expected Assists und Pressingresistenz.

Der Lokalzeitung zufolge hat man darüber hinaus klare Vorstellungen, was das Alter des Neuzugangs betrifft. Er solle zwischen Anfang und Mitte 20 sein, um einerseits eine Sofortverstärkung zu sein und andererseits über langfristiges Entwicklungspotenzial zu verfügen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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