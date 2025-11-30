Wagner nach erneuter Niederlage sichtlich bedient

Sandro Wagner nimmt nach der gestrigen Niederlage des FC Augsburg kein Blatt vor den Mund. Auf die 0:3-Pleite gegen die TSG Hoffenheim reagierte Wagner spürbar genervt und nahm seine Mannschaft nicht wie gewohnt in Schutz. „Wir haben die ersten fünf, sechs Minuten gut ins Spiel gefunden, dann 25 katastrophale Minuten gehabt, wo wir das ganze Spiel kaputt machen.“, so der sichtlich bediente FCA-Coach nach Abpfiff.

Weiter erklärte der 38-Jährige: „Die zweite Halbzeit war dann deutlich besser, aber bringt einem auch nix.“ Auf die Frage, was sich ändern müsse, antwortete Wagner klar: „Du musst vor allem griffiger sein“, um „in einen Flow“ zu kommen. Nach einem kurzen Aufwärtstrend kippt die Stimmung in Augsburg damit erneut. Nun liegt es an Wagner, die richtigen Worte zu finden und seine Mannschaft schnell zurück auf Kurs zu bringen.