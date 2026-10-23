Marcelo-Sohn vor großem Karrieresprung

Der Sohn von Real-Legende Marcelo, Enzo Alves, steht offenbar vor dem nächsten Karriereschritt. Wie die spanische Sportzeitung ‚as‘ berichtet, rückt der 17-Jährige zunehmend in den Fokus der Verantwortlichen für die erste Mannschaft von Real Madrid. In der Jugendakademie der Königlichen hat das Stürmertalent bereits mehr als 150 Tore erzielt.

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„Der Weg in die erste Mannschaft wird immer klarer“, schreibt das Blatt über Alves. Erst im vergangenen Januar hatte der Angreifer seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben. Nun könnte schon bald der nächste Schritt auf dem Weg in den Profifußball folgen. Damit wandelt der in Madrid geborene Spanier auf den Spuren seines Vaters, der mit Real zahlreiche Titel gewann.