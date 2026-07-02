Köln schnappt sich Lochoshvili

Luka Lochoshvili schließt sich dem 1. FC Köln an. Der 28-jährige Innenverteidiger kommt für kolportierte vier bis fünf Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg in die Domstadt, weitere 0,5 Millionen winken dem Zweitligisten an Bonuszahlungen.

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Erst vor einem Jahr war Lochoshvili aus Italien von der US Cremonese zum FCN gewechselt. Nach 34 Einsätzen für Nürnberg geht es für den georgischen Linksfuß (32 Länderspiele) jetzt in der 1. Bundesliga weiter.

Die Zeichen am Geißbockheim richtig gedeutet ✨🔮



Der 1. FC Köln hat Luka Lochoshvili verpflichtet. Der 28-jährige Innenverteidiger kommt vom 1. FC Nürnberg und hat einen Vertrag bis Juni 2029 unterschrieben.#effzeh pic.twitter.com/t4clQGVtbZ — 1. FC Köln (@fckoeln) July 2, 2026

FC-Geschäftsführer Thomas Kessler erklärt: „Er hat in den vergangenen Jahren auf unterschiedlichen Stationen wertvolle Erfahrungen gesammelt und bringt genau das Profil mit, das wir für diese Position gesucht haben. Mit seiner Persönlichkeit, seiner Zweikampfstärke und seiner körperlichen Präsenz – insbesondere in der Luft – wird er unserer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen. Als Linksfuß komplettiert er unsere Besetzung in der Innenverteidigung und gibt unserem Kader auf dieser Position noch mehr Qualität.“

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Der 1,92 Meter große Kölner Neuzugang sagt: „Als Fußballer möchte man immer so hoch wie möglich spielen. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich beim 1. FC Köln in der Bundesliga meinen nächsten Schritt gehen kann. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und haben mich von dem Weg überzeugt. Ich freue mich auf einen großen Traditionsverein, die tollen Fans und mein neues Team.“