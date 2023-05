Real: Erstes Angebot für Ceballos

Real Madrid hat Mittelfeldspieler Dani Ceballos ein erstes konkretes Vertragsangebot unterbreitet. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge beinhaltet das vorliegende Arbeitspapier gleichbleibende Konditionen für die nächsten drei bis vier Jahre. Der aktuelle Vertrag des 26-Jährigen läuft zum Saisonende aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den Königlichen seien auch ein weiterer spanischer und ein italienischer Klub, die beide in der kommenden Saison in der Champions League vertreten sind, um den spanischen Nationalspieler bemüht. In wettbewerbsübergreifend 45 Partien der aktuellen Spielzeit stand Ceballos auf dem Feld, kam häufig aber nur zu Kurzeinsätzen und konnte dabei nicht immer überzeugen.

Lese-Tipp

400-Millionen-Angebot für Benzema