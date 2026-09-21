La Liga
Real bestätigt „schwere“ Valverde-Verletzung
@Maxppp
Federico Valverde (28) ist eine Weile zum Zuschauen verdammt. Einer offiziellen Mitteilung von Real Madrid zufolge hat sich der Kapitän im Stadtderby gegen Atlético (1:2) eine „schwere Verletzung am linken Knöchel“ zugezogen. Weitere Untersuchungen sollen noch folgen, um das exakte Ausmaß festzustellen.
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Parte médico de Valverde.https://t.co/CRDVVxndiF— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 20, 2026
Valverde ist im zentralen Mittelfeld der Königlichen gesetzt, bestritt bislang alle acht Pflichtspiele in dieser Saison von Beginn an. Für Real ist der Ausfall kaum zu kompensieren.
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