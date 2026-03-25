Bestätigt: VfB bindet El Khannouss

Auf den letzten Metern ist dem VfB Stuttgart im vergangenen Sommer ein echter Glücksgriff gelungen. In Bilal El Khannouss wurde ein kreativer Offensivspieler von Leicester City verpflichtet, der keinerlei Anlaufschwierigkeiten hatte und das Spiel der Schwaben auf Anhieb bereichern konnte.

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Der 21-Jährige wurde von den Foxes mit einer Kaufpflicht geliehen, die bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen greift. Diese Anzahl wurde laut Sportvorstand Fabian Wohlgemuth erreicht: „Die Bedingungen sind mittlerweile alle erfüllt. Wir freuen uns, dass wir Bilal fest an den VfB gebunden haben“, bestätigt der 46-Jährige im Interview mit der ‚Sport Bild‘ die Festverpflichtung.

Auf der Formsuche

Zur Leihgebühr kommen noch einmal 15 Millionen Euro, im Gesamtpaket kostet der Rechtsfuß knapp 20 Millionen. Sein Arbeitspapier in Stuttgart ist bis 2030 gültig.

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Schon jetzt könnte der VfB El Khannouss für deutlich mehr Geld wieder abgeben. Nach einer starken Hinrunde ist der marokkanische Nationalspieler seit dem Afrika Cup etwas auf Formsuche. In der Liga wartet er in diesem Kalenderjahr noch auf einen Scorer.