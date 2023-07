Tottenham denkt um: Kane-Transfer rückt näher

Bislang beißt sich der FC Bayern in puncto Harry Kane an Tottenham Hotspur die Zähne aus. Das muss aber nicht mehr unbedingt lange so bleiben. Dem ‚Telegraph‘ zufolge ist Joe Lewis, der Eigentümer der Spurs, nicht dazu bereit, den Stürmer in einem Jahr ablösefrei ziehen zu lassen.

Dementsprechend soll der 86-Jährige dem Vorstandsvorsitzenden Daniel Levy gesagt haben, dass er erwartet, dass der Verein Kane verkauft, sollte der 29-Jährige seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Ein vorgelegtes Angebot zur Vertragsverlängerung hat Kane laut ‚ESPN‘ bereits abgelehnt.

Bis zuletzt hieß es noch, dass Tottenham mit seinem Torgaranten zur Not auch ins letzte Vertragsjahr gehen würde. Nun, da dieses Szenario ausgeschlossen scheint, dürften die Chancen der Bayern auf einen Kane-Transfer deutlich gestiegen sein. Passend dazu: Laut der ‚Times‘ bereitet der Rekordmeister ein drittes Angebot für den Engländer vor.

Levy zu Kurswechsel gezwungen

Für die eiserne Haltung der Spurs war bislang primär Levy verantwortlich, der in der Branche als knallharter Verhandlungspartner gilt. Dessen Verhandlungsposition wird durch die Ansage von oben nun aber gehörig untergraben. Dementsprechend wird es spannend sein zu beobachten, ob das neue Angebot der Münchner womöglich zum entscheidenden Durchbruch im Transfer-Poker führt.

Auch im Hause Kane herrscht scheinbar Optimus vor, was einen Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt anbelangt. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, sucht die Familie bereits nach Häusern in München.