Zetterer öffnet Werder die Tür

Michael Zetterer (30) schließt ein Combeback beim SV Werder Bremen nicht aus. Im Interview mit der ‚DeichStube‘ antwortet der Schlussmann auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr an die Weser vorstellen könne: „Auf jeden Fall. Ich war zehneinhalb Jahre da und habe es bei meinem Abschied gesagt: Ich hoffe, dass es nicht für immer ist. Bremen bleibt für uns immer ein Stück weit Heimat. Ich bin jetzt im besten Torwartalter und möchte noch ein paar Jahre erfolgreich Fußball spielen. Das ist mein Ziel. Deswegen kann man nie wissen, wo eine Karriere noch hinführt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer war Zetterer für acht Millionen Euro von den Grün-Weißen zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Dort hatte der frühere deutsche U-Nationalspieler wegen des Formtiefs von Kauã Santos (22) zwischenzeitlich sogar als Nummer eins zwischen den Pfosten gestanden. Zum Jahreswechsel erfolgte die Rolle rückwärts, die Zetterer laut eigener Aussage „akzeptieren muss“. Mit Blick auf das heutige Duell (20:30 Uhr) zwischen den Bundesligisten sagt der 30-Jährige: „Klar hätte ich mich gefreut, weiterhin im Tor zu stehen. Vor allem gegen Werder wäre es ein Highlight-Spiel gewesen, auf das ich mich sehr gefreut hätte.“