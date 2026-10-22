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UEFA Champions League

United-Krise: Kapitän greift Carrick an

von Remo Schatz - Quelle: TNT Sports
1 min.
Bruno Fernandes ist enttäuscht @Maxppp
Como 4-1 Man United

Nach der 1:4-Niederlage gegen Como 1907 fand Bruno Fernandes klare Worte. „Es war die Entscheidung des Trainerstabs, nicht Mann-gegen-Mann zu pressen“, erklärte der Kapitän von Manchester United gegenüber ‚TNT Sports‘ und führte aus: „Manchmal müssen wir beim Pressing mutiger sein und versuchen, ein Risiko einzugehen, indem wir hoch pressen und es dem Gegner damit schwer machen.“

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Es obliege jetzt „dem Trainer und seinem Stab“, die Niederlage zu analysieren, führte Fernandes aus. Nach der Klatsche am Comer See stehen die Red Devils seit nunmehr sieben Pflichtspielen ohne Sieg da. Die Verantwortung sieht Fernandes aber auch bei sich selbst: „Ich übernehme zu 100 Prozent die Verantwortung für die gesamte Mannschaft und die Leistung. Da hört es auf. Es hört bei mir auf.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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