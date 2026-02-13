„Sind auf einem guten Weg“: Krösche schwärmt von Riera

Albert Riera hat in seiner Anfangszeit bei Eintracht Frankfurt für Aufbruchstimmung gesorgt. Gegenüber der ‚Bild‘ schwärmt Sportvorstand Markus Krösche: „Ich finde, dass Albert das Team in nur wenigen Tagen für sich gewonnen hat. Obwohl er erst wenige Einheiten hatte, wurden schon in Berlin viele Anpassungen auf dem Platz umgesetzt.“

Bei Rieras Auftakt gegen Union Berlin (1:1) sprang zwar kein Sieg heraus, dennoch präsentierte sich die Eintracht deutlich verbessert. „Natürlich ist das erst der Anfang, und wir haben noch Themen, an denen wir arbeiten müssen. Aber mit seiner klaren Methodik und seinen Prinzipien sind wir auf einem sehr guten Weg“, so Krösche. Am morgigen Samstag kommt es für Riera zur Heimspiel-Premiere. Um 15:30 Uhr empfängt die SGE Borussia Mönchengladbach.