Bundesliga
HSV lange ohne Jatta
1 min.
@Maxppp
Der Hamburger SV hat über die Verletzung von Bakery Jatta aus dem gestrigen Bundesliga-Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen (0:1) informiert. Demnach handelt es sich um eine Oberschenkelverletzung, die den 27-jährigen Flügelspieler „einige Wochen“ zum Zuschauen verdammt.
Hamburger SV @HSV – 13:58
🚨 Verletzungsupdate 🚨Bei X ansehen
Bakery #Jatta hat sich im Heimspiel gegen Leverkusen eine Oberschenkelverletzung zugezogen und wird uns für einige Wochen nicht zur Verfügung stehen. 😕
Gute Besserung, Baka! ❤️🩹
Zur Meldung 👉
#nurderHSV
Jatta wurde gegen die Werkself nach rund einer halben Stunde ausgewechselt. Im bisherigen Saisonverlauf sicherte sich der Gambier überraschend einen Stammplatz, nachdem er zu Saisonbeginn noch völlig außen vor gewesen war.
