HSV lange ohne Jatta

Der Hamburger SV hat über die Verletzung von Bakery Jatta aus dem gestrigen Bundesliga-Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen (0:1) informiert. Demnach handelt es sich um eine Oberschenkelverletzung, die den 27-jährigen Flügelspieler „einige Wochen“ zum Zuschauen verdammt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jatta wurde gegen die Werkself nach rund einer halben Stunde ausgewechselt. Im bisherigen Saisonverlauf sicherte sich der Gambier überraschend einen Stammplatz, nachdem er zu Saisonbeginn noch völlig außen vor gewesen war.