Kane hauchzart vorne: Die genauen Punkte beim Ballon d’Or

Der Vorsprung von Harry Kane auf Kylian Mbappé beim Ballon d’Or könnte knapper kaum sein. Das französische Fußballmagazin ‚France Football‘ hat das genaue Ranking veröffentlicht, wonach Kane mit 1055 Punkten auf Rang eins ist. Mbappé hat 1027 Punkte gesammelt und damit nur 28 weniger als der Münchner Stürmer.

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28 points. That’s all that separated Kane and Mbappé in the 2026 Men’s Ballon d’Or. 🌕



The detailed ranking and how to find every juror’s vote 👇



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https://t.co/bCT5GYLTs6 — Ballon d’Or (@ballondor) October 30, 2026

Die ‚L’Équipe‘ hat außerdem auch veröffentlicht, wie die 100 Journalisten aus den 100 abstimmungsberechtigen Ländern sich entschieden haben. Besonders interessant: ‚kicker‘-Chefreporter Karlheinz Wild hat Kane hinter Mbappé und Rodri nur auf Rang drei gesetzt.

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