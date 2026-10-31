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Kane hauchzart vorne: Die genauen Punkte beim Ballon d’Or

von Dominik Sandler - Quelle: France Football | L'Équipe
1 min.
Ronaldo und Harry Kane @Maxppp

Der Vorsprung von Harry Kane auf Kylian Mbappé beim Ballon d’Or könnte knapper kaum sein. Das französische Fußballmagazin ‚France Football‘ hat das genaue Ranking veröffentlicht, wonach Kane mit 1055 Punkten auf Rang eins ist. Mbappé hat 1027 Punkte gesammelt und damit nur 28 weniger als der Münchner Stürmer.

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Die ‚L’Équipe‘ hat außerdem auch veröffentlicht, wie die 100 Journalisten aus den 100 abstimmungsberechtigen Ländern sich entschieden haben. Besonders interessant: ‚kicker‘-Chefreporter Karlheinz Wild hat Kane hinter Mbappé und Rodri nur auf Rang drei gesetzt.

Die Top 10

  1. Harry Kane, 1,055 Punkte
  2. Kylian Mbappé, 1,027 Punkte
  3. Lamine Yamal, 881 Punkte
  4. Rodri, 726 Punkte
  5. Lionel Messi, 612 Punkte
  6. Khvicha Kvaratskhelia, 541 Punkte
  7. Ousmane Dembélé, 418 Punkte
  8. Erling Haaland, 378 Punkte
  9. Michael Olise, 296 Punkte
  10. Fabian Ruiz, 201 Punkte
veröffentlicht am - Aktualisiert am
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