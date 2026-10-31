Kane hauchzart vorne: Die genauen Punkte beim Ballon d’Or
Der Vorsprung von Harry Kane auf Kylian Mbappé beim Ballon d’Or könnte knapper kaum sein. Das französische Fußballmagazin ‚France Football‘ hat das genaue Ranking veröffentlicht, wonach Kane mit 1055 Punkten auf Rang eins ist. Mbappé hat 1027 Punkte gesammelt und damit nur 28 weniger als der Münchner Stürmer.
28 points. That’s all that separated Kane and Mbappé in the 2026 Men’s Ballon d’Or. 🌕— Ballon d’Or (@ballondor) October 30, 2026
The detailed ranking and how to find every juror’s vote 👇
#ballondor
https://t.co/bCT5GYLTs6
Die ‚L’Équipe‘ hat außerdem auch veröffentlicht, wie die 100 Journalisten aus den 100 abstimmungsberechtigen Ländern sich entschieden haben. Besonders interessant: ‚kicker‘-Chefreporter Karlheinz Wild hat Kane hinter Mbappé und Rodri nur auf Rang drei gesetzt.
Die Top 10
- Harry Kane, 1,055 Punkte
- Kylian Mbappé, 1,027 Punkte
- Lamine Yamal, 881 Punkte
- Rodri, 726 Punkte
- Lionel Messi, 612 Punkte
- Khvicha Kvaratskhelia, 541 Punkte
- Ousmane Dembélé, 418 Punkte
- Erling Haaland, 378 Punkte
- Michael Olise, 296 Punkte
- Fabian Ruiz, 201 Punkte
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden