Eine Million für Kompany?

Der Gewinn der Champions League täte nicht nur der Vita, sondern auch dem Portemonnaie von Vincent Kompany gut. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, würde der Trainer eine Million Euro Prämie einstreichen, sollten die Münchner Ende Mai den Henkelpott in die Höhe stemmen.

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Zunächst muss dafür aber Titelverteidiger Paris St. Germain aus dem Weg geräumt werden. Das Halbfinalhinspiel steigt am Dienstag im Prinzenpark, acht Tage später fällt die Entscheidung über den Finaleinzug in der Münchner Allianz Arena. Den deutschen Meistertitel haben Kompany & Co. bereits eingetütet.