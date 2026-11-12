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Serie A

30 Millionen: Juve heiß auf Bundesliga-Flirt

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport
Darryl Bakola von US Sassuolo schaut auf den Ball. @Maxppp

Schon im Januar könnte Darryl Bakola von der US Sassuolo den nächsten Schritt gehen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass Juventus Turin den 18-jährigen Franzosen so schnell wie möglich verpflichten möchte. Als Ablöse nennt die Sportzeitung 25 bis 30 Millionen Euro.

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Im vergangenen Jahr waren auch der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund am zentralen Mittelfeldspieler interessiert, Bakola entschied sich damals aber für den Schritt von Olympique Marseille in die Serie A. Noch unklar ist, ob die Bianconeri Bakola direkt einbinden oder bei einem Transfer noch bis zum Sommer 2027 bei Sassuolo parken wollen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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