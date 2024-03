Howe reagiert auf Nagelsmann-Gerücht

Eddie Howe hat gelassen auf die Gerüchte um Julian Nagelsmann und Newcastle United reagiert. Der amtierende Cheftrainer sagte am heutigen Freitag: „Ich sitze auf dem Stuhl und bestimme meine Zukunft mit dem was ich tue. Es liegt an mir, mich immer wieder zu beweisen. Ich kenne meine Qualitäten.“

Hintergrund: Die ‚Bild‘ hatte von gesteigertem Newcastle-Interesse an Nagelsmann berichtet. Die Magpies sind aktuell nur enttäuschender Zehnter in der Premier League. Auch weitere englische Topteams sollen interessiert sein. Nach FT-Informationen beschäftigt man sich zudem bei Borussia Dortmund mit dem amtierenden Bundestrainer, dessen Vertrag beim DFB nach der Heim-EM im Sommer ausläuft.