Prominenter Co-Trainer für Demichelis

RB Leipzig stellt Neu-Coach Martín Demichelis drei weitere Co-Trainer an die Seite. Wie der Bundesligist mitteilt, komplettieren Cristian Fiél, Stefan Buck und Mariano Cambursano den Trainerstab. Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer erklärt: „Wir freuen uns, die wichtigen Positionen im Trainerteam mit starken Persönlichkeiten, unterschiedlichen Historien und sehr großer Expertise besetzt zu haben. Wir sind gemeinsam mit Martín überzeugt davon, in dieser Trainerkonstellation erfolgreich arbeiten und unsere ambitionierten Ziele erreichen zu können.“

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Das Trainerteam von Martín #Demichelis ist komplett 🔴⚪



Mit Stefan #Buck, Cristian #Fiél und Mariano #Cambursano stoßen drei erfahrene Coaches zu den Roten Bullen. Gemeinsam mit Jan Zimmermann und Torwarttrainer Frederik Gößling ist das Team für die neue Saison bereit. 💪… pic.twitter.com/cbfuGSf24V — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 30, 2026

Fiél sammelte in Deutschland beim 1. FC Nürnberg und zuletzt bei Hertha BSC bereits Erfahrungen als Chefcoach. Mit Buck arbeitete Demichelis bei der U19 und der zweiten Mannschaft des FC Bayern zusammen. Cambursano assistierte dem Argentinier schon bei River Plate, beim CF Monterrey und bei RCD Mallorca.