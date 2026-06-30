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Offiziell Bundesliga

Prominenter Co-Trainer für Demichelis

von Fabian Ley - Quelle: rbleipzig.com
1 min.
Cristian Fiél steht bei Hertha BSC vor dem Aus @Maxppp

RB Leipzig stellt Neu-Coach Martín Demichelis drei weitere Co-Trainer an die Seite. Wie der Bundesligist mitteilt, komplettieren Cristian Fiél, Stefan Buck und Mariano Cambursano den Trainerstab. Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer erklärt: „Wir freuen uns, die wichtigen Positionen im Trainerteam mit starken Persönlichkeiten, unterschiedlichen Historien und sehr großer Expertise besetzt zu haben. Wir sind gemeinsam mit Martín überzeugt davon, in dieser Trainerkonstellation erfolgreich arbeiten und unsere ambitionierten Ziele erreichen zu können.“

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Fiél sammelte in Deutschland beim 1. FC Nürnberg und zuletzt bei Hertha BSC bereits Erfahrungen als Chefcoach. Mit Buck arbeitete Demichelis bei der U19 und der zweiten Mannschaft des FC Bayern zusammen. Cambursano assistierte dem Argentinier schon bei River Plate, beim CF Monterrey und bei RCD Mallorca.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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