Vertragsentscheidung bei fünf BVB-Profis

Borussia Dortmund ist mit einem Sieg in die neue Champions League-Saison gestartet. Niko Kovac bewies dabei, dass nicht nur Serhou Guirassy (30) sowie der eingewechselte Fábio Silva (24) perfekt nebeneinander harmonieren, sondern auch eine Aufstellung mit den drei zentralen Mittelfeldspielern Joey Veerman (27), Felix Nmecha (25) und Marcel Sabitzer funktioniert.

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Sabitzer und Bensebaini gehen ablösefrei

Letztgenannter bekleidete dabei die offensivere Rolle hinter Guirassy und lieferte eine starke Partie ab (FT-Note 2,5). Dennoch stehen die Zeichen beim Österreicher laut der ‚Sport Bild‘ auf Trennung. Demnach sei „intern derzeit ausgeschlossen“, dass der bis 2027 gültige Vertrag mit Sabitzer verlängert wird. Ähnlich sei der Fall bei Ramy Bensebaini (31). Gespräche sind keine geplant, Stand jetzt wird dem Verteidiger bis zum Vertragsende im kommenden Jahr kein neues Arbeitspapier vorgelegt.

Der diesjährige Sommertransfermarkt soll als Blaupause für die kommenden Perioden dienen: Der BVB will sich wieder auf junge hoffnungsvolle Talente wie Konstantinos Karetsas (18) oder Joane Gadou (19) fokussieren.

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Achse soll verlängern

Eine routinierte Achse braucht aber auch der BVB. Wie die ‚Sport Bild‘ ausführt, wurde „dem Management von Waldemar Anton

(30) als auch dem von Julian Ryerson (28) mitgeteilt“, dass die Verträge, die in beiden Fällen 2028 auslaufen, verlängert werden sollen. Die entsprechenden konkreten Verhandlungen sollen bereits „in den kommenden Wochen“ starten.

Gleiches gilt für Gregor Kobel (28), auch der 2028 auslaufenden Vertrag des Stammkeepers soll verlängert werden. Mit dem Schweizer sind noch für dieses Jahr die entscheidenden Gespräche geplant.