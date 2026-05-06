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2. Bundesliga

KSC: Der Favorit auf das Eichner-Erbe

von Julian Jasch - Quelle: kicker
Marcel Rapp an der Seitenlinie @Maxppp

Hat der Karlsruher SC einen Nachfolger für den im Sommer ausscheidenden Christian Eichner gefunden? Dem ‚kicker‘ zufolge befindet sich der aktuell vereinslose Marcel Rapp in der Pole Position. Als Spieler war der Top-Kandidat bereits für die Badener aktiv.

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Seine Trainerkarriere startete Rapp bei der TSG Hoffenheim, wo er sich sukzessive hocharbeitete. Zuletzt stand knapp viereinhalb Jahre bei Holstein Kiel an der Seitenlinie, wurde dort aber ausgerechnet nach einer 1:3-Niederlage gegen den KSC freigestellt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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