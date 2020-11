Gerücht: Ginter im Chelsea-Fokus

„Es gibt gar keinen Zeitdruck, aber ich habe schon öfters betont, dass ich mich hier wahnsinnig wohl fühle. Der Verein besitzt riesiges Potenzial“, unterstrich Matthias Ginter erst kürzlich, wie wohl er sich bei Borussia Mönchengladbach fühlt. Frank Lampard will angeblich im Januar die Wechselwilligkeit des Innenverteidigers prüfen.

Wie die englische ‚Sun‘ berichtet, würde der Cheftrainer mit Ginter gerne den nächsten DFB-Profi an die Stamford Bridge lotsen. 33 Millionen Euro Ablöse soll dem früheren Mittelfeldspieler der Transfer wert sein.

133 Millionen für Havertz und Werner

Die Sommertransfers von Timo Werner und Kai Havertz waren zwar kostspielig, haben sich aber mit zusammengenommen 15 Torbeteiligungen in jeweils zehn Spielen bereits ausgezahlt. Ginter könnte Nationalmannschaftskollege Anthony Rüdiger ersetzen, der in London wohl keine Zukunft mehr hat. Der 27-Jährige soll sich zwar mit Lampard ausgesprochen haben, kam in der laufenden Saison aber bislang zu lediglich einem Einsatz.

Ginter steht am Niederrhein noch bis 2022 unter Vertrag. Gespräche über einen Anschlussvertrag sollen bis dato noch nicht stattgefunden haben. „Ich fühle mich bei Borussia sehr wohl. Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, hier länger zu bleiben“, kündigte der 26-Jährige vor wenigen Tagen an. Im Sommer sollen sich Inter Mailand und Atlético Madrid mit dem 33-fachen Nationalspieler beschäftigt haben.