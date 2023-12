Saftige Geldstrafe für Mourinho

José Mourinho muss tief in die Tasche greifen. Wie der italienische Fußballverband FIGC mitteilt, wurde der exzentrische Trainer der AS Rom zu einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro verurteilt. Ebenjene Summe kommt dem Verband zufolge einer Wohltätigkeitsorganisation zugute. Hintergrund der Sanktion waren Aussagen, die Mourinho über einen Serie A-Schiedsrichter tätigte.

Der 60-Jährige sagte Anfang Dezember im Rahmen einer Medienrunde: „Ich mache mir Sorgen um den Schiedsrichter. Wir hatten ihn dreimal als vierten Schiedsrichter und ich glaube nicht, dass er die emotionale Stabilität für Spiele auf diesem Niveau hat. Er hat nicht das gleiche Profil wie die anderen, die auf diesem Niveau sind. Wir hatten oft Pech mit ihm.“