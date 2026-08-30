FC Bayern: Olise nicht die Priorität

Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Michael Olise (24) zu Real Madrid ließen die Offiziellen des FC Bayern vor einigen Wochen kalt. Bis 2029 ist der französische Nationalspieler noch an den Bundesliga-Primus gebunden, Gespräche über eine Vertragsverlängerung finden laut CEO Jan-Christian Dreesen aktuell nicht statt.

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Laut der ‚Bild‘ will man beim Rekordmeister zuerst zwei andere Punkte abhaken, bevor es in den Poker mit Olise und seinen Beratern geht. Zum einen soll Sacha Boey (25) den Verein bis Dienstag noch verlassen. Der Rechtsverteidiger spielt in den Planungen keine Rolle mehr, das wurde öffentlich schon mehrfach so kommuniziert.

Als zweite Personalie nennt die Boulevardzeitung Harry Kane (33). Mit dem Engländer befinden sich die Bayern schon seit einiger Zeit im intensiven Austausch. Beide Parteien bekräftigten, dass eine Verlängerung angestrebt wird. Dem Vernehmen nach müssen nur noch Details geklärt werden.

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Neues XXL-Gehalt für Olise

Erst im Anschluss beschäftigen sich die Verantwortlichen des Rekordmeisters mit einem neuen Kontrakt für Olise. Dieser würde den Linksfuß in neue Sphären heben. Entscheidet sich Olise dazu, bei Bayern zu verlängern, würde sein Gehalt in die oberste Kategorie angehoben. Dann würde der Dribbler ähnlich viel verdienen wie Kane oder Jamal Musiala (23), in etwa 25 Millionen Euro brutto pro Saison.

Schon im Herbst 2025 gab es laut ‚Bild‘ erste Vorstöße der Münchner, Vertragsgespräche mit der Olise-Seite einzuleiten. Konkrete Verhandlungen blieben jedoch aus. Das wird sich aller Voraussicht nach in den kommenden Monaten ändern, wenn die Bayern ihre noch offenen Baustellen geschlossen haben.