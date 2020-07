Keine CL mit Lyon: Tousart erklärt sich

Laut Lucas Tousart war vor allem die Verletzungsgefahr ein Grund, warum er zu Hertha BSC wechselt, ohne mit Olympique Lyon die Champions League zu Ende zu spielen. „Es war kein knallhartes Nein“, erzählt der französische Sechser der L’Équipe, „aber aus rechtlicher und vertraglicher Sicht war es für das Management (von Hertha, Anm. d. Red.) sehr schwierig, dem zuzustimmen – insbesondere aufgrund des Verletzungrisikos.“

„Ich habe versucht, alle zu überzeugen“, fährt Tousart fort, „aber ich denke, dass beide Klubs am Ende kein Risiko eingehen wollten. Ich hatte auch Gespräche mit meinem neuen Trainer (Bruno Labbadia, Anm. d, Red.). Der wollte, dass ich so schnell wie möglich nach Berlin komme.“ Am 7. August bestreitet OL das Achtelfinal-Rückspiel gegen Juventus Turin. Das Hinspiel gewann man mit 1:0.