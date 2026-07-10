Rekordtransfer: TSG schnappt sich De Cat

Die TSG Hoffenheim rüstet für die kommende Saison ordentlich auf und investiert gleichzeitig in die Zukunft. Der 17-jährige Nathan De Cat wechselt vom RSC Anderlecht nach Sinsheim und unterschreibt dort einen langfristigen Vertrag – dem Vernehmen nach bis 2031. Im Rennen um den Belgier (ein Länderspiel) setzt sich Hoffenheim unter anderem gegen Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig durch.

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Als Ablöse fließen inklusive Boni kolportierte 23 Millionen Euro, zudem sichern sich die Belgier eine Weiterverkaufsbeteiligung. Damit wird der zentrale Mittelfeldspieler zum Rekordtransfer der TSG. Er löst Adam Hlozek (24) ab, der vor zwei Jahren für 18 Millionen von Bayer Leverkusen kam.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker sagt zum belgischen Ausnahmetalent: „Es freut uns ungemein, dass sich ein international so umworbener Spieler wie Nathan De Cat ganz bewusst für einen Wechsel zur TSG entscheidet. Das ist eine herausragende Bestätigung für den eingeschlagenen Weg. Nathan ist auf seiner Position eines der größten Talente im europäischen Fußball. Wir glauben fest an sein Potenzial und wollen ihm das Vertrauen sowie die nötige Zeit geben, um seine Stärken auf Bundesliga-Niveau zu zeigen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

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De Cat selbst äußert sich wie folgt: „Die TSG hat sich sehr früh und nachhaltig um mich bemüht. Die Gespräche mit den Verantwortlichen um Andreas Schicker, Paul Pajduch und Trainer Chris Ilzer haben mich absolut überzeugt. Die TSG Hoffenheim bietet mir optimale Möglichkeiten, mich in einer europäischen Top5-Liga zu beweisen und zum sportlichen Erfolg des Klubs beizutragen. Zudem gibt mir die Teilnahme an der Europa League die Chance, auch international wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Die TSG Hoffenheim hat schon zahlreiche Beweise dafür geliefert, jungen Spielern die beste Plattform zu bieten, um ein besserer Spieler zu werden.“