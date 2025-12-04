Menü Suche
Werder: Machtwort bei Njinmah

von Remo Schatz - Quelle: DeichStube
Der SV Werder wird Justin Njinmah im Winter nicht abgeben. „Eine Veränderung im Winter ist nicht angedacht. Wir planen mit ihm“, stellt Geschäftsführer Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘ unmissverständlich klar.

Njinmah kommt unter Trainer Horst Steffen nicht über die Jokerrolle hinaus. In der laufenden Saison sammelte der Flügelspieler in elf Bundesliga-Partien nur 500 Einsatzminuten. „Natürlich ist der Konkurrenzkampf bei uns hoch. Dem muss auch er sich stellen“, formuliert Fritz eine klare Forderung an den 25-jährigen gebürtigen Hamburger.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
