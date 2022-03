Hoffenheim-Leihe: Nagelsmann zufrieden mit Richards

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann hat sich vor dem direkten Duell mit der TSG Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr) zur Leihe von Chris Richards in den Kraichgau geäußert. Nagelsmann sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Er nimmt eine gute Entwicklung, das ist das, was er braucht. Es ist perfekt für ihn. Vom Niveau passt es perfekt, er spielt eine gute Rolle, auch was die Führung der Mannschaft betrifft.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Richards ist noch bis Saisonende von den Bayern an die TSG verliehen. Bislang spielte der 21-jährige Verteidiger in 20 Pflichtspielen. Im direkten Duell wird der US-Amerikaner jedoch fehlen. Ob er eine Zukunft in München hat, ist derweil fraglich. Laut der ‚Sport Bild‘ erhoffen sich die Bayern einen Verkauf im Sommer und zehn bis 15 Millionen Euro Ablöse für Richards. Nagelsmann sagt: „Was die Zukunft bringt, werden wir gemeinsam entscheiden und den für ihn und für uns sinnvollsten Weg wählen.“