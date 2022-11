Moukokos „riesiger Schritt“: Erst WM, dann Verlängerung?

17 Jahre und 350 Tage: Nie war ein Spieler jünger als Youssoufa Moukoko, als dieser am gestrigen Samstag gegen den VfL Bochum sein zehntes Bundesliga-Tor erzielte. Kurz darauf ließ der Stürmer noch Nummer elf folgen.

Vier Tage vor der Nominierung des deutschen WM-Kaders befindet sich Moukoko in Topform. Ein Gespräch mit dem Bundestrainer bestätigte der Teenager bei ‚Sky‘: „Wir haben am Donnerstag gesprochen. Er hat gesagt, dass ich einfach so weitermachen soll und wer Leistung bringt, wird am Ende auch dabei sein.“

Terzic erläutert Leistungsexplosion

Hält sich Flick daran, stehen Moukokos Chancen blendend. Zwölf Scorerpunkte sammelte der Wunderjunge in der laufenden Saison bereits. Alle 84 Minuten ist er an einem Treffer beteiligt. Eine Leistungsexplosion, die Edin Terzic zu erklären weiß.

Der BVB-Trainer: „Der allerwichtigste Punkt ist, dass Youssoufa seit Ende Juni jede Trainingseinheit machen konnte ohne Rückschlag. Er ist extrem talentiert und möchte sich jeden Tag verbessert. Er hat einen riesigen Schritt gemacht im kompletten Spiel. Er ist immer wieder anspielbar, er nutzt seinen Körper viel besser.“

Das sieht natürlich auch Flick, der gerade im Sturmzentrum noch seine Ideallösung sucht. Timo Werner (RB Leipzig) fällt mit einem Syndesmosebandriss für die WM aus. Niclas Füllkrug (Werder Bremen) verletzte sich gestern gegen Schalke 04 (2:1). Die Chancen für Moukoko verringert das nicht.

Moukoko fühlt sich „hier sehr wohl“

Neben einer WM-Nominierung gibt es aber noch ein weiteres großes Thema rund um den Linksfuß: sein auslaufender Vertrag. Die ganz großen Klubs nehmen natürlich Notiz von Moukokos Durchbruch und seiner ungeklärten Zukunft. Erster Ansprechpartner bleibt aber Borussia Dortmund.

„Das Verhältnis zum Verein ist sehr gut, ich bin seit sieben Jahren hier“, sagt er, „ich habe das Vertrauen von Edin, kenne das Umfeld und fühle mich hier sehr wohl.“ Dem Vernehmen nach zögert Moukoko im Zuge eines Familienstreits noch mit seiner Unterschrift, bis er 18 Jahre alt wird. Das wird am 20. November der Fall sein – passenderweise am Tag des WM-Beginns.