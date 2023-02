Olschwosky über Verlängerung und mögliche Leihe

Jan Olschowsky hat sich im Zuge seiner Verlängerung bei Borussia Mönchengladbach nie konkret mit den Angeboten anderer Klubs auseinandergesetzt. „Wir sind fair in die Gespräche gegangen, sodass wir da nicht parallel andere Sachen gemacht haben. Natürlich gab es Angebote, sicherlich auch gute Angebote, worauf wir aber nicht intensiv eingegangen sind“, so der Torhüter der Fohlen im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘. Vergangene Woche verlängerte der 21-Jährige seinen Vertag in Mönchengladbach bis 2027.

Olschowsky fährt fort: „Man unterhält sich mal mit anderen Vereinen, auch schon vor den beiden Spielen im November. Man weiß ja nicht immer so genau, was im Sommer passiert. Da muss man natürlich auch auf was anderes gucken, das ist ja ganz normal. Aber sobald das Signal von Gladbach kam, dass sie mit mir weitermachen und langfristig verlängern wollen, war für mich auch klar, dass ich meinen Fokus zu 100 Prozent darauflege.“ Dass er seinen Klub aber zumindest leihweise noch einmal verlässt, will er aber nicht ausschließen: „Das sind natürlich alles Dinge, die passieren können. Ich mache mir im Moment aber ehrlich gesagt keine großen Gedanken darüber.“

