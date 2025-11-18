Menü Suche
Inter-Abflug: Bisseck meldet sich zu Wort

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Yann Aurel Bisseck ist ein Tier @Maxppp

Für Yann Bisseck kommt ein Abgang von Inter Mailand derzeit nicht mehr infrage. „Ich habe einiges von den kursierenden Transfergerüchten mitbekommen, als ich nicht regelmäßig gespielt habe“, verrät der Innenverteidiger im Interview mit der ‚Bild‘ und ergänzt: „Aber im Moment versuche ich, das alles auszublenden und mich komplett auf unsere Ziele und Ambitionen bei Inter zu fokussieren. Ich bin sehr glücklich darüber, inzwischen wieder ein wichtiger Bestandteil dieser sehr starken Mannschaft zu sein.“

Vor wenigen Wochen kamen Gerüchte auf, dass Bisseck aufgrund seiner geringen Einsatzzeiten bei Inter unzufrieden sei und einen Wechsel im Winter anstrebe. Zahlreiche Vereine – darunter RB Leipzig und Eintracht Frankfurt – bekundeten daraufhin Interesse. Mittlerweile gehört der 24-Jährige jedoch wieder zum Stammpersonal bei den Nerazzurri, sodass die Gedanken an einen Transfer vorerst wieder verflogen sind.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
