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XXL-Vertrag: Chelsea holt Vizeweltmeister

von Fabian Ley - Quelle: chelseafc.com
1 min.
Barco @Maxppp

Der FC Chelsea hat sich Valentín Barco geschnappt. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kommt von Partnerverein Racing Straßburg und erhält einen langfristigen Vertrag bis 2033.

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In der Premier League bestritt der argentinische Linksfuß im Jahr 2024 bereits sieben Partien für Brighton & Hove Albion. Im Anschluss folgten Leihen zum FC Sevilla und zu Straßburg, das ihn 2025 dann für zehn Millionen Euro festverpflichtete. In diesem Sommer kam Barco auf dem Weg zur Vizeweltmeisterschaft der Albiceleste einmal in der Gruppenphase zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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