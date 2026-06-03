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FC Bayern: Saibari-Transfer vor dem Abschluss

Mit großen Schritten geht der FC Bayern auf die Verpflichtung von Ismael Saibari zu. Letzte Details sollen zeitnah abgehakt werden.

von Santi Aouna - David Hamza - Quelle: FT-Info
1 min.
Ismael Saibari freut sich sehr @Maxppp

Der FC Bayern arbeitet unter Hochdruck am Transfer von Ismael Saibari (25). Nach FT-Informationen steht eine Ablöse-Einigung mit der PSV Eindhoven kurz bevor, finale Details sind aber noch zu klären.

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Das erste Angebot der Münchner hatte rund 48 Millionen Euro betragen, während die Niederländer mit einer Forderung von 60 Millionen in den Poker gegangen waren. Nun hat man sich entscheidend angenähert.

Mit Saibari selbst sind sich die Bayern bereits über einen Vertrag bis 2031 einig. Erfolgt auch die Übereinkunft zwischen den Vereinen, könnte der flexible Offensivspieler den Medizincheck in den USA absolvieren. Dort wird Saibari sich in den kommenden Wochen mit WM-Teilnehmer Marokko aufhalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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