Hoeneß stichelt: Karl muss zum Rapport

Uli Hoeneß hat angekündigt, ein ernstes Wort mit Bayern Münchens Supertalent Lennart Karl sprechen zu wollen. Der Klub-Patron sagt der ‚Welt am Sonntag‘: „Ich habe mir vorgenommen, ein ernstes Gespräch mit ihm zu führen. Er ist noch lange kein Superstar, junge Spieler brauchen Demut.“

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Erst heute war bekanntgeworden, dass Karl in der Bayern-Führung kritisch gesehen wird, da er sich zu glamourös bei Social Media präsentiere. Diesen Vorwurf bekam der 18-Jährige intern wohl auch schon zu hören, jetzt droht eine verbale Watschn von Hoeneß.

Der langjährige FCB-Präsident weiter über Karl: „Vergleiche mit Olise tun ihm offensichtlich nicht gut, da liegen noch Welten dazwischen.“ Außerdem urteilt Hoeneß: „Junge Spieler brauchen auch Druck. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es Lennart Karl guttut, wenn man ihn immer nur in den Arm nimmt.“

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Nachdem dem Offensivjuwel in der vergangenen Saison der Durchbruch bei den Profis gelungen war, erlebte Karl zuletzt verletzungsgeplagte Monate. Seine Topform hat er noch nicht zurückerlangt und ist dadurch im Offensivranking der Bayern weit zurückgefallen.

Hoeneß' Haltung bei Olise

Perspektivisch könnte Karl einmal die Nachfolge von Michael Olise (24) antreten. Der Franzose liebäugelt für die Zukunft mit einem Vereinswechsel, etwa zu Real Madrid. Hoeneß gibt sich dahingehend aber entspannt, meint: „Das ist alles Käse. Michael hat bei uns einen Vertrag bis 30. Juni 2029. Deshalb machen wir uns da jetzt keine Gedanken. Im Laufe der Saison werden wir mit ihm darüber sprechen, ob er verlängern will. Falls er das dann noch nicht möchte, warten wir halt ab, was 2029 ist.“